Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о наличии документов, подтверждающих факт реализации Германией собственной военно-биологической программы на Украине. Об этом сообщается на сайте МИД России.

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По его словам, целью данной программы является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка. Дипломат также рассказал, что, помимо научных исследований и экспериментов на Украине, с ее территории передавались военным лабораториям в США, Великобритании, Грузии, ФРГ и других странах биоматериалы и штаммы опасных биологических агентов.