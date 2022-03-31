В Чехии признались в отсутствии плана на случай прекращения поставок газа из РФ

Заместитель министра промышленности и торговли Чехии Рене Недела заявил, что у страны нет решений на случай прекращения поставок газа из России. Его слова приводит РИА Новости.

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Он уточнил, что в стране добывается около 2 процента потребляемого газа, в то время как остальной объем поставляется из России. По словам политика, у Чехии нет возможности создать запасы газа на долгосрочную перспективу, поскольку для реализации таких планов потребовалось бы около 6 миллиардов евро. Замглавы Минпромторга Чехии признался, что в случае прекращения поставок российского газа Чехия должна будет возобновить работу остановленных угольных электростанций. При этом он подчеркнул, что в таком случае возникнет много проблем.

Недела также заявил, что при подобном сценарии проблемы возникнут у большинства стран Европы, которая импортирует 44 процента газа из России. В то же время он выразил мнение, что единственным выходом из подобного положения может стать совместная закупка газа в рамках Евросоюза и его последующее разделение между странами ЕС.