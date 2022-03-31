В Латвии запретили публичную демонстрацию символов Z и V

Поправки были внесены в закон о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба Сейма.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Председатель комиссии по правам человека и общественным делам Артурс Кайминьш заявил, что речь идёт о запрете на публичных мероприятиях символов, наносимых на российскую технику, участвующую в военной спецоперации на Украине, и ставших в России неофициальным символом поддержки операции.

Увеличивается также штраф за нарушение этого закона. Максимальный размер составит 400 евро для физических лиц и 3 200 евро — для юридических, отмечает РИА Новости.