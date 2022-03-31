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1 час назад

Джонсон рассказал о позиции Британии по оплате за газ в рублях

Вероника Полынина

Великобритания не намерена платить за российский газ в рублях, заявил представитель премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон рассказал о позиции Британии по оплате за газ в рублях
Фото: ReutersReuters

Отвечая на вопрос, существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых Великобритания бы платила за российский газ в рублях, спикер премьер-министра заявил: «Это не то, что мы намерены делать».

По его словам, в Великобритании следят за возможными последствиями для европейского рынка из-за требований РФ об оплате газа в рублях.

Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными странами»

Ранее о нежелании платить за газ в рублях заявили лидеры стран G7, Евросоюз, а также отдельно президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступают в силу с 1 апреля.

Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Владимир Путин,ЕС,
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