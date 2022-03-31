The Guardian: самолеты олигархов из РФ продолжают летать в ЕС

Самолеты российских олигархов продолжили летать в страны Евросоюза , а также Великобританию , несмотря на введенные санкции. Об этом сообщила британская газета Guardian со ссылкой на свое расследование, сделанное совместно с Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции.

Самолеты, которые были связаны с русскими, находящимися под санкциями, летали в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в большем количестве после начала спецоперации на Украине, чем в другие недели 2022 года.

Страны Евросоюза, США, Великобритания и другие ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Британия ввела ограничения в отношении олигархов, им запретили поездки и заморозили их активы. Среди них Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие, пишет RT. Власти РФ заявляли, что санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на страны Запада, которые вводят их. В США упал рейтинг президента США Джо Байдена и увеличилась инфляция после введения антироссийских ограничений. В Европе проходили протесты против санкций в отношении РФ.