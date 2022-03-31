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15 минут назад

The Guardian: самолеты олигархов летают в ЕС, несмотря на санкции

Ura.Ru

Самолеты российских олигархов продолжили летать в страны Евросоюза, а также Великобританию, несмотря на введенные санкции. Об этом сообщила британская газета Guardian со ссылкой на свое расследование, сделанное совместно с Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции.

The Guardian: самолеты олигархов из РФ продолжают летать в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Расследование выявило и отследило самолеты, связанные с попавшими под санкции бизнесменами и чиновниками, включая Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Игоря Шувалова, бывшего вице-премьера России», — передает The Guardian.

Самолеты, которые были связаны с русскими, находящимися под санкциями, летали в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в большем количестве после начала спецоперации на Украине, чем в другие недели 2022 года.

Половина из 20 богатейших россиян не попали под западные санкции

Страны Евросоюза, США, Великобритания и другие ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Британия ввела ограничения в отношении олигархов, им запретили поездки и заморозили их активы. Среди них Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие, пишет RT. Власти РФ заявляли, что санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на страны Запада, которые вводят их. В США упал рейтинг президента США Джо Байдена и увеличилась инфляция после введения антироссийских ограничений. В Европе проходили протесты против санкций в отношении РФ.

В мире,Алишер Усманов,Роман Абрамович,Олег Дерипаска,Игорь Шувалов,Игорь Сечин,Джозеф Байден,ЕС,
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