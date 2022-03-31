Christie's запретил россиянам участвовать в торгах

Аукционный дом Christie's запретил участвовать в торгах клиентам из России и Белоруссии и поддержал запрет на поставку предметов роскоши в эти страны, сообщает «Интерфакс».

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«Мы полностью соблюдаем запрет на экспорт в отношении продажи предметов роскоши клиентам, физически находящимся в России или Белоруссии, и на экспорт (прямой или косвенный) предметов роскоши по любым адресам в России или Белоруссии», - заявил представитель компании.

Ранее аукционные дома Sotheby’s и Christie’s заявили, что внимательно следуют правилам, которые касаются санкций, и запрещают сделки с физлицами и компаниями, внесенными в «черный список» Евросоюза и США.

Из-за ситуации на Украине Sotheby's и Christie's приняли решение отменить планировавшиеся в июле торги русским искусством.