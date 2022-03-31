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21 минуту назад

Директор ЦРУ, который недавно встречался с Байденом, заразился коронавирусом

ТАСС

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, недавно присутствовавший на встрече с президентом страны Джо Байденом, получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом в четверг сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление ведомства.

У директора ЦРУ нашли COVID после встречи с Байденом
Фото: ReutersReuters

Как уточняют в агентстве, полностью привитый Бернс встретился с президентом в среду утром и в рамках встречи они соблюдали правила социальной дистанции.

"По стандартам Центров по контролю и профилактике заболеваний их взаимодействие не считается близким контактом, и директор Бернс поделился новостями о положительном результате теста из чрезмерной транспарентности", - приводит телеканал текст заявления.

Сообщается, что директор ЦРУ продолжит выполнять свою работу, но уже из дома.

В мире,Уильям Бернс,Джозеф Байден,ЦРУ,
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