ОБСЕ не смогла продлить мандат миссии в Донбассе из-за России

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не удалось продлить мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) из-за позиции России. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает ТАСС.

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СММ ОБСЕ работала на Донбассе с 21 марта 2014 года, ее мандат продлевался ежегодно.

«Я глубоко сожалею, что нам не удалось достичь соглашения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии из-за позиции Российской Федерации», - заявил Рау.

По его словам, последние восемь лет миссия играла «решающую роль, предоставляя объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на местах и неустанно работая над смягчением последствий конфликта для гражданского населения».

Рау пообещал, что ОБСЕ продолжит консультации с государствами-участниками организации относительно будущей роли и присутствия на Украине. На время консультаций СММ сохранит свой административный статус полевой операции ОБСЕ и продолжит выполнять свои функции, включая обеспечение безопасности и охраны членов миссии, имущества и помещений, добавил Збигнев Рау.