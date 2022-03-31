«Много поколений вынашивает эту мечту»: чем Грузия ответит на Южную Осетию в составе РФ

Южная Осетия планирует после 10 апреля провести референдум о вхождении в состав России, а после этого объединиться с Северной Осетией. Против этого уже выступили в Грузии, называя намерения Южной Осетии неприемлемыми. Зачем республике понадобилось вхождение в Россию и как на это может ответить Тбилиси — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Chris Hondros/Getty Images Chris Hondros/Getty Images

Цхинвал готовится организовать референдум по вопросу присоединения к России. О его необходимости заявил президент республики Анатолий Бибилов.

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"В принципе в конституции Республики Южная Осетия все предельно четко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав России", - сказал он в эфире программы "Соловьев LIVE".

Глава республики отметил, что это "не очень трудно сделать" и возможно провести референдум не затягивая. Как заявила пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева РИА "Новости", 10 апреля в Южной Осетии пройдут президентские выборы, а после них состоится референдум о присоединении к России. По словам Бибилова, Южная Осетия уже проводит консультации с Россией по поводу проведения референдума.

Для чего Южной Осетии присоединяться к России

Сам глава Южной Осетии назвал объединение в рамках России вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа. По его словам, в случае вхождения Южной Осетии в состав РФ она могла бы стать единым субъектом с Северной Осетией. Более того, он назвал объединение Осетии необходимым. Эту идею поддержал и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В своем Telegram-канале он написал, что северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями.

"В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин - быть единым целым, единой семьей", - написал он.

Осетинский народ исторически оказался разделен на северных и южных осетин как из-за географических особенностей - Большого кавказского хребта - так и из-за политических, особенно в период Советского Союза, когда Северная Осетия была частью России, а Южная Осетия - Грузии, объясняет президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа.

"Но многовековое чаяние осетинского народа объединиться осталось, и уже много-много поколений осетин вынашивает эту мечту. Вопрос в том, в рамках чего объединяться. В рамках суверенного государства? Жизнь показала, что это угроза жизни и существованию осетинской нации. Это показал 2008 год, когда грузинская армия просто пошла стирать с лица земли осетинские села и города", - сказал он "Газете.Ru".

По его мнению, выживание осетинской нации, ее сохранение, процветание и развитие возможно только в рамках России. Эксперт отметил, что Южная Осетия уже не раз выражала такой интерес, но до сих пор не осуществляла юридически значимых действий, направленных на это. Теперь же речь идет именно об этом.

"Думаю, Россия и русский народ, который всегда приходил на помощь слабым и брал под свою опеку тех, кто разделяет идеологию русского мира, тех, кто разделяет наши православные ценности, не будет против того, чтобы православный народ Кавказа объединился и стал частью большой Российской Федерации", - сказал Виталий Лабахуа.

Как может ответить Грузия

Возможное присоединение к РФ Южной Осетии, которая наряду с Абхазией была признана Россией независимым государством 26 августа 2008 после вооруженного столкновения с грузинскими войсками, ожидаемо встретило протест со стороны Тбилиси. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал разговоры о референдуме в Южной Осетии неприемлемыми. Россия должна отреагировать на заявление Бибилова и ни в коем случае не допустить присоединения Южной Осетии, считает грузинский конфликтолог, экс-министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закареишвили.

По его словам, грузинские власти сегодня ведут явную пророссийскую политику, не раздражая Россию, чтобы не нарваться на агрессию с ее стороны. По его словам, это многим не нравится, но грузинские власти считают, что таким образом они могут получить большее преимущество и меньший урон для Грузии. Но, если Россия не отвергнет намерение Южной Осетии, непонятно, чем Грузия будет обосновывать свою лояльность по отношению к России, отметил эксперт.

"На фоне, когда Грузия старается быть максимально лояльной и удобной для России, происходят такие заявления и такие действия. Соответственно, я думаю, грузинские власти должны пересмотреть свой подход к отношениям с Россией, поскольку такая политика приводит к контррезультатам. Россия становится все более требовательной и больше хочет ущемить Грузию", - сказал эксперт "Газете.Ru".

Вместе с тем он отрицает возможность того, что Грузия попробует решить вопрос Южной Осетии силой. По его мнению, Грузия сегодня должна большое апеллировать к западным институтам, чтобы грузинская тема стала в повестке дня ЕС и НАТО. Как полагает Виталий Лабахуа, в случае присоединения Южной Осетии вся деятельность Грузии будет направлена на неприятие этого, на максимальное нанесение ущерба России везде, где это возможно, "но не более".

"У Грузии было очень много времени, чтобы пытаться наладить диалог с осетинами, но грузинские руководители и та политика национал-шовинизма, которая насаждалась в Грузии весь постсоветский период, лишили Грузию возможности воспользоваться историческим шансом и сохранить народ Южной Осетии в составе своего государства. В настоящее время пропасть между идеологическими, историческими, культурными особенностями этих двух этносов настолько велика, что осетины не мыслят себя в рамках грузинского государства", - объяснил он.