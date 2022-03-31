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1 час назад

В Эстонии за символ "Z" будут штрафовать или арестовывать

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Власти Эстонии внесли изменения в уголовный кодекс страны, согласно которым за публичное использование символа "Z" предусмотрен штраф или арест. Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

В Эстонии за символ "Z" будут штрафовать или арестовывать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство одобрило сегодня, 31 марта, и передаст на рассмотрение в парламент изменения к Пенитенциарному кодексу, согласно которым наказанию в качестве проступка будет подлежать использование враждебных символов", - говорится в сообщении.

За публичную демонстрацию такого рода символов будет грозить штраф или арест. При этом за использование предметов с символикой, использование ее в театральных постановках, а также обычное использование буквы "Z" запрету не подлежит. Если подобное нарушение совершает юридическое лицо, размер штрафа составляет до €32 тыс.

Ранее парламент Латвии в срочном порядке утвердил запрет на проведение 9 Мая мероприятий в честь Дня Победы ближе, чем в 200 м от памятников Советской Армии.

Отдельно новые поправки вводят запрет на использования буквы "Z", ставшей символом поддержки российской армии в рамках спецоперации России на Украине. По решению сейма, теперь подобную символику на публичных мероприятиях можно использовать только в случае, если в этом нет цели "оправдания и прославления" действий РФ на украинской территории.

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