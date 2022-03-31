Зубры вернулись в Национальный парк Сербии спустя 200 лет

Национальный парк "Фрушка-гора" запустил на территорию заповедника стадо европейских зубров, последний из которых был убит на территории страны 200 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба парка в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что после восстановления в этом регионе европейского оленя и муфлона в Национальный парк "Фрушка-гора" из Польши прибыли один самец и три самки зубра. В данный момент они находятся в карантинной зоне парка для адаптации. Последний представитель данного вида был убит на территории Сербии 200 лет назад, а 100 лет назад в Европе насчитывалось всего около 50 особей зубра.

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"В первую очередь благодаря правительству Республики Сербия, которое поддержало нас и поддержало нашу инициативу, а также Министерству охраны окружающей среды и Министерству сельского хозяйства, настал день, когда зубры прибыли из Польши, и теперь мы [специалисты и ученые парка] наблюдаем за ними вместе в 40-дневный период карантина и адаптации, после чего их смогут увидеть и гости нашего парка", - написал Радослав Крунич, директор Национального парка "Фрушка-гора".

Отмечается, что животные после путешествия из Польши чувствуют себя хорошо, и ведут себя на новом месте так, будто жили здесь всегда. По оценкам специалистов, в конце следующего года, когда исполнится 100 лет с начала борьбы за сохранение данного вида зубров, их будет в Европе более 10 тыс.

В 20-х годах XX века зубр был под угрозой исчезновения. Последних диких кавказских зубров застрелили на Западном Кавказе в 1926 году, а последний представитель равнинной линии в дикой природе был убит в 1921 году в Беловежской пуще. Все сегодняшние зубры происходят всего от двенадцати особей, находившихся в начале XX века в зоопарках и заповедниках. Благодаря усилиям по сохранению зубров, в 1952 году первые свободные стада зубров поселились в Беловежской пуще.