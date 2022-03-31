Минспорта Польши запустило программу для массового обучения граждан стрельбе

Министерство спорта и туризма Польши запустило программу, направленную на поддержку резко возросшего интереса к стрельбе у граждан республики. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава ведомства Камиль Бортничук.

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По его словам, в последнее время в стране значительно увеличилось число желающих пострелять и освоиться с оружием.

"Это связано с тем, что происходит за восточной границей, с чувством угрозы", - отметил министр, подчеркнув, что он "решил использовать этот интерес. Сегодня мы объявляем первую в историю министерства спорта и туризма программу, направленную на распространение спортивной стрельбы и продвижение стрельбы", - сказал он. "В рамках этой программы мы хотели бы обучить около 8 тыс. человек еще в этом году", - рассказал министр.

Общая продолжительность обучения - 12 часов. Один час будет посвящен теории об основах безопасности использования огнестрельного оружия, 11 часов - практика: первая доврачебная помощь, основы функционирования огнестрельного оружия и его безопасного обслуживания, уроки стрельбы из пневматического оружия, мелкокалиберного оружия.

"В самом конце программы можно будет обучиться стрельбе из боевого оружия, которое используется в польской армии - короткоствольного и длинноствольного", - информировал министр.

По его словам, завершившие программу выпускники будут готовы к экзамену, который позволит им в будущем получить разрешение на оружие для использования спортивных целях.