Канцлер Германии призвал "закрыть лазейки" для обхода антироссийских санкций

ЕС должен вовремя закрывать лазейки, которые могут использоваться для обхода санкций, введенных против России. Об этом заявил в четверг в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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"Мы ввели масштабные санкции, и они действуют, - сказал он. - Теперь важно работать над эффективной реализацией, закрыть все лазейки [для обхода санкций]".

Шольц также призвал Россию "согласиться на прекращение огня" на Украине.