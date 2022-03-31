Канцлер Германии призвал "закрыть лазейки" для обхода антироссийских санкций

ЕС должен вовремя закрывать лазейки, которые могут использоваться для обхода санкций, введенных против России. Об этом заявил в четверг в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы ввели масштабные санкции, и они действуют, - сказал он. - Теперь важно работать над эффективной реализацией, закрыть все лазейки [для обхода санкций]".
Шольц также призвал Россию "согласиться на прекращение огня" на Украине.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.