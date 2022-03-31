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41 минуту назад

Канцлер Германии призвал "закрыть лазейки" для обхода антироссийских санкций

ТАССТАСС

ЕС должен вовремя закрывать лазейки, которые могут использоваться для обхода санкций, введенных против России. Об этом заявил в четверг в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер Германии призвал "закрыть лазейки" для обхода антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы ввели масштабные санкции, и они действуют, - сказал он. - Теперь важно работать над эффективной реализацией, закрыть все лазейки [для обхода санкций]".

Шольц также призвал Россию "согласиться на прекращение огня" на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,ЕС,
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