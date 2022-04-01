Литва внесла Приднестровье в список враждебных государств

Президент Международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест" Виталий Манский решил больше не проводить мероприятие в России, передает РИА "Новости". Об этом продюсер и режиссер документального кино рассказал у себя в социальных сетях. "Артдокфест" в России закрыт", - заявил он. Открытие "Артдокфеста" в кинотеатре "Октябрь" в Москве 31 марта было сорвано. За 15 минут до начала посетителей вывели из кинотеатра по техническим причинам, а самого Манского облили красной краской. Манский заявил, что знает устроителе нападения, и назвал их маргиналами. Режиссер добавил, что не будет подавать заявление в полицию. "Артдокфест" — международный фестиваль авторского документального кино, который ежегодно проходит в Москве. С 2014 года он также проводится в Санкт-Петербурге и Риге.