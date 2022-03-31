Литва внесла Приднестровье в список враждебных государств

«Ввиду принятого литовским правительством решения включить Приднестровскую Молдавскую Республику в число «враждебных государств», Министерство иностранных дел ПМР передало Посольству Литовской Республики в РМ ноту протеста», — говорится в сообщении приднестровского МИД.