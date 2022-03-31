МИД Приднестровья передал ноту протеста Литве

Министерство иностранных дел Приднестровья передало ноту протеста посольству Литвы в Молдавии в связи с тем, что ее власти объявили непризнанную республику "враждебной территорией".

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"Посольству Литовской Республики передана нота протеста. Она касается принятого ранее литовским правительством решения включить Приднестровскую Молдавскую Республику в число "враждебных государств", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечено, что наряду с Приднестровьем в этот список были включены Россия, Белоруссия, Абхазия и Южная Осетия.