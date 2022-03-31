В ДНР заявили об уничтожении украинских вертолетов из Stinger

Силы Донецкой народной республики уничтожили два украинских вертолета Ми-8 из трофейных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Фото: Reuters Reuters

По данным ведомства, успешное применение захваченной иностранной техники произошло 31 марта неподалеку от Мариуполя. Вертолеты ВСУ двигались на предельно низкой высоте, когда были обнаружены расчетом бойцов Народной милиции.

«В результате умелых действий наших защитников потери националистов составили до 40 человек убитыми, двое захвачены в плен», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.