Глава ДНР распорядился создать администрацию Мариуполя

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин отдал распоряжение о создании гражданской администрации города Мариуполя, сообщают информационные агентства.
«Создать местную администрацию Донецкой народной республики – администрацию города Мариуполя», – цитирует указ Пушилина ТАСС.
Администрацию города создают для обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины», передает РИА «Новости».
Руководителю администрации Мариуполя поручили организовать по согласованию с администрацией главы ДНР «создание территориальных органов (администраций районов в городе Мариуполе), назначение их руководителей».
Ранее в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.