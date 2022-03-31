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1 час назад

Глава ДНР распорядился создать администрацию Мариуполя

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин отдал распоряжение о создании гражданской администрации города Мариуполя, сообщают информационные агентства.

Глава ДНР распорядился создать администрацию Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

«Создать местную администрацию Донецкой народной республики – администрацию города Мариуполя», – цитирует указ Пушилина ТАСС.

Администрацию города создают для обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины», передает РИА «Новости».

Руководителю администрации Мариуполя поручили организовать по согласованию с администрацией главы ДНР «создание территориальных органов (администраций районов в городе Мариуполе), назначение их руководителей».

Ранее в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.

В мире,Денис Пушилин,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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