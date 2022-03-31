Депутат Рады назвал заработок Зеленского

«Одна из основных сегодня мотиваций Зеленского подталкивать людей на смерть, это оставаться у власти. Потому что именно у власти Зеленский сегодня зарабатывает порядка $100 млн в месяц», — рассказал Кива в своем Telegram-канале.

«Из бюджета сегодня деньги даже выплачиваются наперед фирмам за еще невыполненные работы, авансом. Потому что там заложен интерес команды Зеленского. Поэтому каждый месяц, тот месяц, когда люди ложатся в землю, у Зеленского плюс как минимум $100 млн. Думайте», — подчеркнул он.

Это уже не первый случай с начала спецоперации на Украине, когда Кива критикует Зеленского. Ранее он заявил, что в ближайшем будущем Запад начнет обвинять президента Украины в проблемах европейцев из-за его безграмотной политики. По его мнению, обстановка в мире постепенно успокаивается. Многие начали заниматься решением экономических трудностей, которые возникли после введения санкции против России.