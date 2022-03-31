Депутат Рады назвал заработок Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский зарабатывает порядка $100 млн в месяц, оставаясь у власти. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Одна из основных сегодня мотиваций Зеленского подталкивать людей на смерть, это оставаться у власти. Потому что именно у власти Зеленский сегодня зарабатывает порядка $100 млн в месяц», — рассказал Кива в своем Telegram-канале.
По его словам, с началом спецоперации России на Украине заработок Зеленского не уменьшился.
«Из бюджета сегодня деньги даже выплачиваются наперед фирмам за еще невыполненные работы, авансом. Потому что там заложен интерес команды Зеленского. Поэтому каждый месяц, тот месяц, когда люди ложатся в землю, у Зеленского плюс как минимум $100 млн. Думайте», — подчеркнул он.
Это уже не первый случай с начала спецоперации на Украине, когда Кива критикует Зеленского. Ранее он заявил, что в ближайшем будущем Запад начнет обвинять президента Украины в проблемах европейцев из-за его безграмотной политики. По его мнению, обстановка в мире постепенно успокаивается. Многие начали заниматься решением экономических трудностей, которые возникли после введения санкции против России.