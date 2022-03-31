На Украине вводятся санкции против интернет-провайдеров, не блокирующих российские ресурсы

Украинские власти начали вводить санкции против интернет-провайдеров за невыполнение предписания о блокировке российских информационных ресурсов. Об этом сообщила в четверг Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь).

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"Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Далее компании ждет принятие более серьезных санкций", - передает Госспецсвязь в своем Telegram-канале.

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В сообщении говорится, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, приняла решение об исключении ООО "Нетасист" и ООО "Нетассист" из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Причиной такого решения украинского регулятора стало невыполнение компаниями распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), действующего при Госспецсвязи, во время военного положения, отмечает Госспецсвязь. В частности, НЦУ обвинил две фирмы-провайдера в нарушении распоряжений, касающиеся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг, а также блокировки российских доменов на Украине.

Далее украинские власти примут решение о дальнейших санкциях в отношении компаний-нарушителей, заявляет Госспецсвязь. Это могут быть введение ограничений на маршрутизацию интернет-трафика, аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом, позволяющим осуществлять звонки по интернету, аннулирование лицензий на использование радиочастотного ресурса, исключение информации о компаниях из других реестров, ведение которых осуществляется Национальной комиссией (регулятором услуг связи).

На сайте украинской компании "Нетассист" говорится, что она предоставляет услуги доступа в интернет с 2004 года и является одним из крупнейших игроков рынка телекоммуникаций в Киеве.