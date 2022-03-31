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1 час назад

Полковник из США признал Крым российским

Deita.ruDeita.ru

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор предсказал ход событий на Украине, сообщает ИА DEITA.RU.

Полковник из США признал Крым российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью Fox News он предположил, что потери украинских сил очень велики, гораздо больше, чем кто-либо признает.

"Думаю, будет другой взгляд и на российские операции. Помните, что русские не такие, как мы. Многие из нас думали, когда российские войска вошли на Украину, что они пройдут, как кувалдой. Но ничего подобного", - сказал он.

Макгрегор уточнил цели российского президента. Первое: нейтралитет украинского государства; второе: автономия или независимость республик Донбасса и соглашение о том, что с русскоязычными гражданами Украины не будут плохо обращаться и что они не будут гражданами второго сорта, как было. И в конце концов, отзыв любых претензий на Крым.

"Крым никогда не был украинским. Возвращаясь к Хрущеву и его запою в 1950-х, когда он подарил Киеву, который, кстати, был русским, контроль над Крымом. Это базовые условия, которые никогда не менялись", - сказал американский военный.

Также Макгрегор предположил, что Путину не нравится постоянный поток военного снаряжения, приходящий, в основном, из Польши. Он будет бить ракетами по тем местам, где скапливаются украинские силы и наемники, где провокаторы могли бы устроить операции, в которых обвинили бы Россию, как уже было в Сирии.

В мире,Дуглас Макгрегор,Владимир Путин,
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