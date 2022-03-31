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1 час назад

Турция не будет вводить санкции против России

Никита Бородкин

Турция не будет вводить антироссийские санкции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

«Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого. Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли», — заявил он журналистам.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины страны Евросоюза, США и другие государства начали вводить санкции против России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция введет санкции против России.

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Само санкционное давление против РФ продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель действий стран Запада — ослабление страны и российской культуры. Власти России также заявляли, что ограничения оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики.

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