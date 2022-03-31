Турция не будет вводить антироссийские санкции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.
«Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого. Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли», — заявил он журналистам.
Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины страны Евросоюза, США и другие государства начали вводить санкции против России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция введет санкции против России.
Само санкционное давление против РФ продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель действий стран Запада — ослабление страны и российской культуры. Власти России также заявляли, что ограничения оказали негативный эффект на западные страны из-за роста инфляции и нарушения систем расчетов и логистики.