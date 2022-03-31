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1 час назад

Эрдоган назвал "оборонительным ответом" действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

ТАССТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "оборонительным ответом" действия Азербайджана на территории Нагорного Карабаха.

Эрдоган объяснил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Азербайджан полностью соблюдает положения трехстороннего соглашения [между Россией, Арменией и Азербайджаном]. Следовательно, нарушения со стороны Азербайджана нет. Поскольку имело место нападение на Азербайджан, был и оборонительный ответ", - приводит в четверг телеканал CNN Turk утверждения Эрдогана, высказанные им турецким журналистам по возвращении из Узбекистана.

26 марта Минобороны РФ заявило, что войска Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. В воскресенье вечером оборонное ведомство России сообщило, что Азербайджан отвел войска из населенного пункта Фарух (Парух) Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана позднее заявило, что подразделения вооруженных сил республики не выводились из этого населенного пункта.

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Ранее МИД Армении заявил, что 24 марта примерно в 15:00 по московскому времени азербайджанские войска вторглись в село Парух. Ереван также обвинил Баку в перекрытии газоснабжения Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения огня в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

В мире,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Минобороны России,
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