Эрдоган объяснил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "оборонительным ответом" действия Азербайджана на территории Нагорного Карабаха.

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"Азербайджан полностью соблюдает положения трехстороннего соглашения [между Россией, Арменией и Азербайджаном]. Следовательно, нарушения со стороны Азербайджана нет. Поскольку имело место нападение на Азербайджан, был и оборонительный ответ", - приводит в четверг телеканал CNN Turk утверждения Эрдогана, высказанные им турецким журналистам по возвращении из Узбекистана.

26 марта Минобороны РФ заявило, что войска Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. В воскресенье вечером оборонное ведомство России сообщило, что Азербайджан отвел войска из населенного пункта Фарух (Парух) Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана позднее заявило, что подразделения вооруженных сил республики не выводились из этого населенного пункта.

Ранее МИД Армении заявил, что 24 марта примерно в 15:00 по московскому времени азербайджанские войска вторглись в село Парух. Ереван также обвинил Баку в перекрытии газоснабжения Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.