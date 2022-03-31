Словения не изменит флаг из-за недовольства в Киеве его сходством с российским

Словенское общество по изучению геральдики считает, что республика не станет менять свои национальные символы только потому, что за рубежом это кому-то не нравится. Об этом в четверг на своей странице в Twitter написал руководитель организации Александер Хрибовшек.
"Пусть одно будет абсолютно ясно: мы не будем менять наши национальные символы только потому, что кому-то за границей что-то не нравится! Никогда! Если мы когда-нибудь изменим их, то только потому, что найдем более подходящие или потому, что сами трезво почувствуем необходимость в этом", - написал Хрибовшек. Его сообщение разместил на своей странице в Twitter премьер-министр Словении Янез Янша, выразив одобрение.
30 марта Словенское агентство печати со ссылкой на временного поверенного в делах страны на Украине Боштьяна Лесьяка сообщило о том, что словенское посольство в Киеве осталось без флага перед входом, так как он очень похож на российский триколор. По данным агентства, Лесьяк, прибыв в украинскую столицу, поднял словенский флаг перед посольством. По словам временного поверенного в делах республики, через два дня ветер стих, в результате чего флаги опустились, а словенский триколор с гербом стал напоминать российский флаг.
Впоследствии к временному поверенному в делах Словении обратились сотрудники украинской национальной гвардии и полиции с просьбой "снять временно словенский флаг, потому что он слишком похож на российский". В итоге 30 марта флаг перед входом в посольство Словении на Украине отсутствовал.