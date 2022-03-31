Словения не изменит флаг из-за недовольства в Киеве его сходством с российским

"Пусть одно будет абсолютно ясно: мы не будем менять наши национальные символы только потому, что кому-то за границей что-то не нравится! Никогда! Если мы когда-нибудь изменим их, то только потому, что найдем более подходящие или потому, что сами трезво почувствуем необходимость в этом", - написал Хрибовшек. Его сообщение разместил на своей странице в Twitter премьер-министр Словении Янез Янша, выразив одобрение.