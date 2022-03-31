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1 час назад

МИД Японии будет использовать написание Киева на украинский манер

ТАССТАСС

Министерство иностранных дел Японии приняло решение начать использовать в своих документах название столицы Украины, написанное на украинский манер. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства.

МИД Японии будет использовать написание Киева на украинский манер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В японском языке написание Киева основано на русскоязычном топониме. Название столицы Украины пишется тремя символами азбуки катакана (для заимствованных слов) и произносится как "Киэфу". Таким образом японский МИД при использовании названия Киева будет записывать его как "Киу" (двумя символами катаканы - долгим "ки" и "у"), исходя из написания и произношения на украинском языке.

Ранее аналогичное решение приняло Министерство обороны Японии. В свою очередь в правящей Либерально-демократической партии изменение названия рассматривалось как одно из проявлений поддержки Украины.

В мире,ЛДПР,
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