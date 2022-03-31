Обзор иноСМИ: голод в Китае и новый скачок цен на газ

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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Что случится, если в Европе отключат российский газ»

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The Telegraph рассказала, что только лишь угроза прекращения поставок российского газа подняла цены со 110 евро за до 122 евро за мегаватт-час в Европе. Это произошло после того, как Германия запустила первый этап своего национального плана действий в чрезвычайных энергетических ситуациях.

Газета отмечает, что все стало сложно после того, как президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы попавшие в список недружественных страны расплачивались за газ в рублях. Некоторые контракты уже включают возможность оплаты в рублях, тогда как другие этого не допускают и не могут быть изменены в одностороннем порядке. Кроме того, компаниям может оказаться непросто покупать рубли и осуществлять платежи из-за санкций в отношении финансовой системы России.

Финны скупили украинскую водку в знак поддержки

Финны выразили свою поддержку украинцам, раскупив в магазинах Alko украинскую водку. Как пишет Kauppalehti, в ассортименте сети был только один украинский продукт - водка Nemiroff со вкусом спелой груши.

Напиток был полностью распродан. Директор по закупкам Alko сообщила, что интерес покупателей к украинской продукции увеличился после начала украинского кризиса. Водка вернется в продажу, как только поставщик сможет ее доставить, отметили в Alko. В конце февраля сеть алкомаркетов сняла с продажи продукцию российского производства.

Будет ли Китай голодать из-за украинского кризиса

Украинский кризис спровоцировал рост цен на продукты питания, энергоносители и пищевые масла по всему миру. Китайская газета «Хуаньцю шибао» рассказала, что это неизбежно оказывает влияние на продовольственную безопасность Китая, но голод китайцам не грозит.

В 2021 году запасы продовольствия на душу населения в КНР составили 483 килограмма, что на 21 процент выше порога продовольственной безопасности, установленного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Китай располагает сельхозугодиями, которые могут гарантировать производство зерна в 680 миллионов тонн в год. КНР полностью обеспечивает себя пшеницей и импортирует лишь небольшое количество кукурузы из России и Украины, подчеркивает «Хуаньцю шибао».

Количество украинских беженцев превысило наихудший прогноз ООН

В среду, 30 марта, ООН объявила, что количество жителей Украины, покинувших страну с конца февраля, превысило четыре миллиона человек. Как отмечает Fox News, это превышает наихудшие прогнозы, сделанные в начале кризиса.

Алекс Мундт, старший координатор УВКБ ООН по чрезвычайным ситуациям в Польше назвал четыре миллиона беженцев трагической вехой: «Это означает, что всего за месяц четыре миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, что является самым быстрым исходом беженцев в новейшей истории». Более 2,3 миллиона украинских беженцев прибыли в Польшу. Беженцы, с которыми поговорили журналисты, заявили, что не вернутся в страну до подписания мирного договора между Россией и Украиной.

В Нью-Йорке в два раза выросло число застреленных детей

В 2022 году на улицах Нью-Йорка было застрелено почти в два раза больше детей, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Fox News, по состоянию на 15 марта от огнестрельных ранений в городе скончались 24 ребенка по сравнению с 13-ю смертями, зарегистрированными в январе-марте 2021-го.