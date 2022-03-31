Лукашенко: "Запад не сумел оторвать Белоруссию от России, поэтому ввел санкции"

Запад не сумел оторвать Белоруссию от России, поэтому последовали санкции против Москвы и Минска. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко.
"Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. Украина уже там была, Беларусь надо было рядом поставить, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - И уже операцию [российскую спецоперацию в Донбассе] невозможно было бы провести, когда две республики были бы подмяты под них. У них здесь не получилось".
По его словам, поэтому "они [Запад] сейчас ходят и зубами щелкают - не получилось, надо как-то все это перевернуть".
"Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.
Он напомнил, что после 2020 года у Белоруссии был очень серьезный период, страна готовилась к референдуму по изменению Конституции.
"Демократизировали ее, надо было двигаться вперед. И вы знаете, многие у нас в обществе предлагали не проводить референдум после событий 2020 года [после президентских выборов], - отметил Лукашенко. - Я категорически высказался против. Референдум прошел <…>. Даже Запад утихомирился: сказать нечего. <…> у нас действительно спокойная ситуация".