Лукашенко: "Запад не сумел оторвать Белоруссию от России, поэтому ввел санкции"

"Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. Украина уже там была, Беларусь надо было рядом поставить, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - И уже операцию [российскую спецоперацию в Донбассе] невозможно было бы провести, когда две республики были бы подмяты под них. У них здесь не получилось".