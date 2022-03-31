Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе по дипломатии "Синяя книга" обозначит южную часть российских Курильских островов как "незаконно оккупированную". Об этом сообщила в четверг газета Nikkei.

В текст доклада, как отмечают источники издания, будет включена формулировка , что южная часть Курил - это "исконные территории Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией". Это выражение не использовалось в докладе "Синяя книга" с 2011 года. Кроме того, в документ также будет включена фраза, что специальная военная операция РФ на Украине - "это вызов основам международного порядка, таким как запрет на применение силы и верховенство права".

В прошлом году в докладе внешнеполитического ведомства Японии отмечалось, что "северные территории (так в Токио называют южные Курильские острова - прим. ТАСС) - это острова, на которые распространяется суверенитет Японии".

"Правительство Японии обеспечивает тесный диалог между лидерами и главами МИД двух стран и продолжит активные переговоры с Россией на основе нашей базовой позиции - решение проблемы принадлежности четырех северных островов и последующее заключение мирного договора", - говорилось в документе.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Власти Японии вернули формулировку о «незаконной оккупации» Южных Курил Россией из-за давления США на Токио. Так объяснил возвращение выражения первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, его цитирует РИА Новости.

«Появление такой формулировки связано с тем, что США продолжают пытаться оказывать давление на своих партнеров», — ответил депутат.

Он добавил, что такие действия могут негативно повлиять на отношения Москвы и Токио и усложнить подписание мирного договора с Японией. Чепа назвал подобные формулировки недопустимыми.

Москва не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Об этом говорится на официальном сайте МИД России.

Такие меры принимаются с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России, сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что в дальнейшем невозможно "обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании Совместной хозяйственной деятельности (СХД) на Южных Курилах, прекращает безвизовые поездки японских граждан на указанные выше острова и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

"Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", - резюмируют российские дипломаты.

Отказ обсуждать с Японией мирный договор по Курильским островам является «исторически оправданным, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Россия отказалась обсуждать с Японией мирный договор. В контексте судьбы Курильских островов это решение – исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что в новой редакции Конституции России «прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт».

Зампред Совбеза пояснил, что переговоры утратили смысл, поскольку Япония, введя вслед за США санкции против России, продемонстрировала, с кем бы согласовывала текст документа.

«Сами японцы вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями», ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», – написал Медведев.

Диалог о подписании мирного договора с Японией невозможен из-за недружественной политики японской стороны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik, передает ТАСС.

Она пояснила, что сейчас Токио пытается нанести точечный ущерб российским интересам.

«В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным», – заключила представитель ведомства.

В администрации Курильского района прокомментировали решение России о выходе из диалога с Японией по мирному договору, а также об обнулении переговоров с японской стороной по вопросу безвизовых обменов и проектам совместной хозяйственной деятельности.

Как отметил глава муниципального образования Вадим Рокотов, соответствующие решения стали ответом на те беспрецедентные меры давления, которые Япония применяет по отношению к России.

«Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению... Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам», — цитирует его РИА Новости.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение РФ о выходе из диалога с Японией по мирному договору «неприемлемо жестким». Об этом сообщает РИА «Новости».

Wikipedia

«Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест», — заявил премьер.

Он добавил, что «в свете событий на Украине, диалог с РФ сейчас невозможен».

Япония выразила протест против включения её Россией в список недружественных стран. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Он по дипломатическим каналам призвал Москву не ущемлять интересы японского бизнеса и народа, передало РИА «Новости». При этом сама Япония ввела ряд санкций против официальных лиц России.

Правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, её компаний и граждан. Утверждённый список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с её территориями (Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар). Также названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

По мнению российских властей, перечисленные государства и территории совершают в отношении юридических и физических лиц, а также в целом России недружественные действия.

После этого правительство России утвердило правила сделок с иностранными компаниями из недружественных России стран.

Власти Японии расширили санкции, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине и проводимой в настоящее время военной операции. Об этом заявило в пятницу МИД Японии, передает ТАСС.

В список вошли еще 25 российских граждан, в том числе глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, родственники ряда российских чиновников и предпринимателей. В том числе под санкции попали дети пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова (Елизавета и Николай) и его супруги Татьяны Навки, родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко. В отношении них применяется ряд ограничений, в частности, заморозка активов.

Кроме того, в Японии ввели дополнительные экспортные санкции, расширившие перечень попавших под ограничения компаний и организаций с 49 до 130. В перечень, в частности, вошли судостроительные компании, производители электроники и техники, включая Амурский судостроительный завод и «Российские космические системы».

Власти Японии также ввели запрет на поставки в РФ предметов роскоши. Их список пока не утвержден, его планируют обнародовать в ближайшее время.

США, Япония, страны Евросоюза и другие западные государства ввели против России несколько пакетов санкций из-за начала специальной военной операции на Украине. Ограничения привели в том числе к заморозке золотовалютных резервов на 300 миллиардов долларов — почти половины всех резервов России, к конфискации частной собственности российских граждан и к заморозке банковских счетов на территории иностранных государств.

Япония ранее ввела несколько пакетов санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Персональные санкции, введенные Японией ранее, затронули свыше 100 человек, в том числе представителей руководства страны, чиновников и предпринимателей. В список запрещенных к экспорту продукции и технологий вошли 300 наименований, среди них полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция оборонного назначения, включая оружие, ПО, нефтеперерабатывающее оборудование. Помимо этого, Японией были заморожены активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

Правительство Японии 25 марта направило властям России протест в связи с проведением военных учений на Курильских островах. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"25 марта мы заявили по дипломатическим каналам, что маневры и другие формы военного усиления России на четырех северных островах (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС) не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми, в связи с чем был выражен протест", - сказал Мацуно.