Голодный украинский кот прибился к российским военным под Киевом

В пригороде Киева русский солдат, охраняющий пункт раздачи гуманитарной помощи, подружился с местным котом.
Видеоролик об этом появился в военных телеграм-каналах. Бойца Росгвардии, стоявшего в охранении, тронул жалобный вид голодного животного. Солдат взял на руки кота, который сразу прильнул к нему.
Видеокадры трогательной дружбы русского военного и украинского кота обошли весь интернет, вызвав массу проникновенных и взволнованных комментариев.
Напомним, российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, обеспечивают раздачу продуктов питания и предметов первой необходимости жителям украинских территорий. Как уже сообщалось, экипаж подбитого в Мариуполе Т-72Б получил новый танк и снова пошел в бой.