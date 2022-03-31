Голодный украинский кот прибился к российским военным под Киевом

В пригороде Киева русский солдат, охраняющий пункт раздачи гуманитарной помощи, подружился с местным котом.

Фото: ЖЖ ЖЖ

Видеоролик об этом появился в военных телеграм-каналах. Бойца Росгвардии, стоявшего в охранении, тронул жалобный вид голодного животного. Солдат взял на руки кота, который сразу прильнул к нему.

Видеокадры трогательной дружбы русского военного и украинского кота обошли весь интернет, вызвав массу проникновенных и взволнованных комментариев.