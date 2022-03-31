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19 минут назад

Голодный украинский кот прибился к российским военным под Киевом

Don24.ruDon24.ru

В пригороде Киева русский солдат, охраняющий пункт раздачи гуманитарной помощи, подружился с местным котом.

Голодный украинский кот прибился к российским военным под Киевом
Фото: ЖЖЖЖ

Видеоролик об этом появился в военных телеграм-каналах. Бойца Росгвардии, стоявшего в охранении, тронул жалобный вид голодного животного. Солдат взял на руки кота, который сразу прильнул к нему.

Видеокадры трогательной дружбы русского военного и украинского кота обошли весь интернет, вызвав массу проникновенных и взволнованных комментариев.

Напомним, российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, обеспечивают раздачу продуктов питания и предметов первой необходимости жителям украинских территорий. Как уже сообщалось, экипаж подбитого в Мариуполе Т-72Б получил новый танк и снова пошел в бой.

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