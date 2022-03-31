Китай вводит визовые ограничения для ряда чиновников США

Власти Китая приняли решение ввести визовые ограничения в отношении некоторых американских чиновников. Об этом проинформировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"С целью защиты законных прав и интересов китайских граждан, Китай принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США, которые распространяют ложь касательно вопроса о правах человека и наносят ущерб интересам Китая", - заявил дипломат.
Конкретные имена американских чиновников, попавших под санкции, представитель МИД КНР не назвал.
Данное решение Пекина стало ответом на шаги Белого дома, который ввел санкции против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушениям прав человека и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств как в самом Китае, так и за его пределами.
В МИД КНР выразили тогда "решительный протест в связи с санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР". По словам Ван Вэньбиня, "самый крупный нарушитель прав человека в мире - это США".