Китай вводит визовые ограничения для ряда чиновников США

"С целью защиты законных прав и интересов китайских граждан, Китай принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США, которые распространяют ложь касательно вопроса о правах человека и наносят ущерб интересам Китая", - заявил дипломат.

Данное решение Пекина стало ответом на шаги Белого дома, который ввел санкции против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушениям прав человека и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств как в самом Китае, так и за его пределами.