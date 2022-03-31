Венгрия сможет стать следующим адом для ЛГБТ

В американском издании The Daily Beast отметили, что не вся Европа поощряет движение ЛГБТ. В частности, Венгрию назвали "следующим адом" для сторонников нетрадиционных меньшинств. В роли "дьявола" выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Орбан давно известен своими консервативными взглядами по отношению к секс-меньшинтствам. Венгрия, как и Польша, католическая страна, где гомосексуализм рассматривается, как нарушение христианских догматов.