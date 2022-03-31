В Бразилии подорожают лекарства

Союз фармацевтической промышленности Бразилии (Sindusfarma) сообщил в среду (30 марта), что цены на лекарства должны быть скорректированы на 10,89%. Увеличение произошло на фоне 10,79% инфляции за последние 12 месяцев. Об этом пишет TV CULTURA, партнер сети TV BRICS.

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Помимо Национального индекса потребительских цен (IPCA-15), изменение также мотивировано специальным коэффициентом, который рассчитывает затраты на производство лекарств, не учитываемые индикатором.

Повышение цен на лекарственные препараты начнется с четверга (31 марта). «Корректировка стоимости не будет автоматической или немедленной, потому что большая конкуренция между компаниями в секторе регулирует цены», – сообщили в Sindusfarma.