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13 минут назад

Главу разведки Франции уволили из-за российско-украинских отношений

Алиса Селезнёва

Во Франции уволен глава разведки Минобороны страны генерал Эрик Видо. Причиной стал провал на украинском направлении. Об этом пишет французское издание L’Opinion.

Во Франции уволили генерала из-за провала на украинском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В этой должности Видо проработал всего семь месяцев. Однако за это время он якобы предоставил ошибочные прогнозы относительно российско-украинских отношений. Кроме того, отставка связана с «отсутствием понимания вопросов» и «недостаточным числом брифингов».

Начальник штаба вооруженных сил Франции должен был во вторник сообщить Видо, что генерал будет отправлен в отставку летом. Но сам глава военной разведки «предпочел покинуть военное учреждение незамедлительно», пишут РИА Новости.

Украина обратилась с просьбой к США

Ранее начальник главного штаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар рассказал, что французские службы, в том числе военная разведка, ошибочно оценивали «угрозу России Украине», в отличие от США.

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