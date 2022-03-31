Во Франции уволили генерала из-за провала на украинском направлении

Во Франции уволен глава разведки Минобороны страны генерал Эрик Видо. Причиной стал провал на украинском направлении. Об этом пишет французское издание L’Opinion.

В этой должности Видо проработал всего семь месяцев. Однако за это время он якобы предоставил ошибочные прогнозы относительно российско-украинских отношений. Кроме того, отставка связана с «отсутствием понимания вопросов» и «недостаточным числом брифингов».

Начальник штаба вооруженных сил Франции должен был во вторник сообщить Видо, что генерал будет отправлен в отставку летом. Но сам глава военной разведки «предпочел покинуть военное учреждение незамедлительно», пишут РИА Новости.