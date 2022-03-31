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1 час назад

Отношения между США и арабскими странами ухудшились на фоне украинского кризиса

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

На фоне украинского кризиса ухудшились отношения США и некоторых стран Ближнего Востока, сообщает The Washington Post. Авторы статьи пояснили, что обострились отношения с Саудовской Аравией, ОАЭ и странами Персидского залива. В частности, Эр-Рияд и Абу-Даби не желают увеличивать объемы добычи нефти и не выражают активного осуждения по отношению к действиям РФ на территории Украины.

Отношения между США и арабскими странами ухудшились на фоне украинского кризиса
Фото: REUTERSREUTERS

"Осуждение Москвы" со стороны стран Персидского залива, в свою очередь, в Вашингтоне считают "недостаточно артикулированным". Однако, подчеркивается в публикации, причины проблем в отношениях между странами более глубинные и прагматичные, чем кажется на первый взгляд.

Так, в Саудовской Аравии помнят высказывания тогдашнего кандидата в президенты США Джозефа Байдена, когда он называл страну "изгоем", а также о публикации доклада по теме причастности наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда к гибели журналиста Джамаля Хашогги и само расследование его убийства. В Персидском заливе считают, что администрация Байдена "неспособна достаточно решительно реагировать" на ракетные удары со стороны хуситов в Йемене (поддерживаемых властями Ирана). Также там недовольны форматом ядерной сделки с Тегераном, где не учитывается "иранская агрессия в регионе".

В ОАЭ выражают недовольство в связи с задержками поставок истребителей F-35. Кроме того, в Абу-Даби тоже следят за ходом переговоров с Ираном в формате "5+1" по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Ранее Foreign Policy написало, что Вашингтону придется наказать Саудовскую Аравию в случае, если она станет сотрудничать с РФ, а не с США.

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