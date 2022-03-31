Ким Чен Ына уличили в инсценировке запуска ракеты

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По мнению ведомства, в ходе испытаний 24 марта была запущена МБР «Хвасон-15», а не «Хвасон-17», как было объявлено. Таким образом, вместо новой ракеты была запущена видоизмененная версия существующей модели, которая уже проходила тестирования около 4 лет назад. Такую же версию ранее озвучили США. Выводы были сделаны на основе полученных спутниковых снимков и прогноза погоды, пишет «Лента.ру».

Также отмечается, что этим запуском КНДР могла попытаться компенсировать неудачный запуск ракеты 16 марта. Тогда могла быть запущена именно «Хвасон-17», но, по данным из Южной Кореи, она развалилась через несколько минут после взлета, и ее обломки упали на Пхеньян.