Ким Чен Ына уличили в инсценировке запуска ракеты

Минобороны республики Корея (Южной Кореи) заявило, что лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын инсценировал тестовый запуск новой баллистической ракеты. Об этом пишет Daily Mail.
По мнению ведомства, в ходе испытаний 24 марта была запущена МБР «Хвасон-15», а не «Хвасон-17», как было объявлено. Таким образом, вместо новой ракеты была запущена видоизмененная версия существующей модели, которая уже проходила тестирования около 4 лет назад. Такую же версию ранее озвучили США. Выводы были сделаны на основе полученных спутниковых снимков и прогноза погоды, пишет «Лента.ру».
Также отмечается, что этим запуском КНДР могла попытаться компенсировать неудачный запуск ракеты 16 марта. Тогда могла быть запущена именно «Хвасон-17», но, по данным из Южной Кореи, она развалилась через несколько минут после взлета, и ее обломки упали на Пхеньян.
Напомним, 24 март, КНДР сообщила об испытаниях МБР «Хвасон-17» (ракета имеет большую дальность полета, чем «Хвасон-15»). Ракета упала в 170 км к западу от префектуры Аомори в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны в Японском море. Позднее Ким Чен Ын заявил о намерении развивать «мощные ударные средства» для укрепления национального оборонного потенциала страны.