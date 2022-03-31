США отказались прямо сейчас гарантировать Украине безопасность

США отказались прямо сейчас гарантировать Украине ее безопасность

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В ходе переговоров с Россией в Стамбуле украинская делегация потребовала гарантировать безопасность страны третьими государствами. Белый дом заявил, что США пока не могут конкретно обсуждать такие обязательства. А вот Германия защищать Украину готова.

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Вашингтон не готов конкретно говорить о гарантиях безопасности для Украины, заявила вечером 30 марта пресс-служба Белого дома.

Незадолго до этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ, напротив, готова обеспечить Украине гарантии безопасности.

«Если требуются гарантии, то Германия будет в этом участвовать и даст гарантии», — передает слова министра агентство DPA.

По словам Бербок, Берлин на 100% солидарен с Киевом. При этом она отметила, что предварительные итоги стамбульских переговоров России и Украины о гарантиях безопасности для последней не стоит воспринимать как сигнал к прорыву в мирном процессе – поскольку Москва «иначе понимает вопросы гарантий и нейтралитета».

Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт ранее также отмечал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским «сигнализировал о готовности Германии стать принципиальным гарантом безопасности Украины».

Ранее Зеленский заявил, что Киев будет продолжать переговоры с Москвой и надеется на их результативность. При этом Украине нужны реальные гарантии безопасности, подчеркнул он.

«Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для государства, для суверенитета», — заявил Зеленский.

Чего просит Украина

После состоявшихся 29 марта в Стамбуле переговоров РФ — Украина член украинской делегации Валерий Чалый заявил, что гарантии Киеву должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

«Если Украина станет объектом агрессии, после трехдневных консультаций гаранты должны предоставить Украине вооружения, военную помощь и закрыть ее небо. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, то Украина будет в позиции зафиксировать свой сегодняшний статус внеблоковой и безъядерной державы в форме постоянного нейтралитета», — объяснил украинский политик.

Он добавил, что Украина предложила новую систему гарантий безопасности на переговорах с Россией.

Гарантами, по задумке Киева, могли бы выступить постоянные члены Совбеза ООН, куда входит Россия, а также ФРГ, Израиль, Италия, Канада, Турция и Польша.

Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, отметил, что предложения Киева предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями.

Кто за, кто воздержался

Далеко не все страны готовы пойти по примеру Германии. Лондон не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине те же гарантии, которые применяются к членам НАТО.

Представитель МИД КНР также не дал прямого ответа на вопрос о том, готов ли Китай выступить в качестве гаранта безопасности Украины.

«Китай поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, которые способствуют мирному решению украинского кризиса», — заявил Ван Вэньбинь.

Франция готова обсуждать с Украиной вопросы, связанные с гарантиями ее безопасности, но настаивает на прямых переговорах лидеров Украины и России.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заметил, что пока российская сторона воздерживается от подобных контактов. Он считает, что со стороны Киева был сделан «серьезный политический шаг навстречу» — выраженная готовность работать над концепцией нейтралитета Украины. Однако содержание этого нейтралитета пока не выработано.

Чтобы реализовать это, нужно изменить конституцию Украины путем референдума, а это невозможно с российскими войсками на ее территории, добавил французский министр.

Еще в начале марта в партии «Слуга народа» заявили, что Украине вместо де-факто сорванного Будапештского меморандума нужен «конкретный договор» для обеспечения безопасности. 17 марта министр иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия не против того, чтобы Турция также стала одним из гарантов безопасности Украины.

Наконец, в Польше заявили, что считают инициативу Киева «сигналом со стороны Украины» о том, как она ценит роль Варшавы в сложившейся ситуации. Но прямого ответа на вопрос поляки также пока не дают.