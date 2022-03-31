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34 минуты назад

США вывели из-под санкций одну из российских отраслей

Ura.RuUra.Ru

США, фактически, выводят из-под санкций одну из российских отраслей. Об этом говорится в опубликованной генеральной рецензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина страны.

США вывели из-под санкций одну из российских отраслей
Фото: ТАССТАСС

Эта рецензия «фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения», пишет «Коммерсант». По информации издания, удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов. Источники газеты среди российских производителей считают это важным сигналом. Они не исключают, что данный документ, скорее всего, примут во внимание и союзники США.

США и другие страны запада начали в конце февраля вводить против России новые масштабные санкции. Это связано с тем, что РФ начала спецоперацию на Укарине с целью денацифицировать и демилитаризовать страну. Из-за санкций российская экономика взяла курс на импортозамещение. Впрочем,стоит отметить, что санкционное давление на РФ не прекращалось с 2000-х.

В мире,Коммерсант,
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