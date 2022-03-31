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25 минут назад

СМИ: Япония вновь начала называть южные Курилы «незаконно оккупированными»

Елена Прошина

Японские власти вернули резкую формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии», сообщает РИА Новости.

Япония объявила Южные Курилы своей «неотъемлемой частью»
Фото: ТАССТАСС

Она содержится в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год.

Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это «территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией», — сообщает агентство.

«Синяя книга» фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Отмечается, что формулировка возвращена в разделе про так называемые «северные территории» — так в Токио именуют южные острова Курильской гряды.

Япония на фоне российской военной спецоперации на Украине ввела против Москвы несколько пакетов санкций. Россия была исключена из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Был введен запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров.

Этот список содержит полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.

С 5 апреля в Россию Токио запретит поставлять предметы роскоши, включая автомобили и драгоценности.

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