Британия решила убедить Индию снизить зависимость от РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 31 марта встретится со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, чтобы обсудить вопросы укрепления оборонного сотрудничества между двумя странами, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МИД Соединенного королевства.

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Во время встречи будет затронут вопрос снижения зависимости Нью-Дели от России.

«Во время своей поездки Трасс продвинет переговоры о развитии торговли, связанной с обороной, включая инновационные технологии безопасности, укрепление оборонных связей с крупнейшей в мире демократией», — следует из сообщения.

Как отмечает британское внешнеполитическое ведомство, в ходе встречи глав ведомств двух стран также будет обсуждаться и тема спецоперации РФ по защите Донбасса.

Глава британского МИД во время переговоров подчеркнет, что «вторжение РФ на Украину говорит о важности более тесного сотрудничества демократий для сдерживания агрессоров, снижения уязвимости перед принуждением и укрепления глобальной безопасности».

Кроме того, Трас объявит о новой «совместной программе кибербезопасности». Она будет направлена на защиту онлайн-инфраструктуры в обеих странах от атак.