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59 минут назад

Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему

Елена Прошина

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира, а новая система не будет использована как политический инструмент против стран так, как используют доллар, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему
Фото: ReutersReuters

«Пять развивающихся стран, которые начали строить архитектуру финансового, экономического, коммерческого, политического сотрудничества, стремятся стать одним из главных действующих лиц зарождающегося мира ... БРИКС — это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, которые реализуют важную инициативу по конфигурации новой финансовой системы, конфигурации новой валютной системы. Новой финансовой системы, которая открывает двери и шлюзы для всех стран мира, новой финансовой системы, которая не использует международную банковскую деятельность в качестве политического инструмента для нападений, нанесения ущерба странам или смены режима, как это было сделано в Венесуэле», — заявил глава государства.

Он отметил, что Венесуэла оправилась после отключения финансовой системы страны от службы обмена банковскими сообщениями SWIFT, чему Каракас рад и не собирается возвращаться. По словам Мадуро, эти санкции были мотивированы идеологическими соображениями и попыткой смены власти в стране.

«Венесуэльскому государству запрещено использовать доллар. Международную обменную валюту нельзя использовать в геополитическом или политическом шантаже! Это должна быть стабильная валюта, способная противостоять любым обстоятельствам мирового конфликта, какими бы они ни были, и пользоваться уважением. К которой все страны мира имеют равный доступ. Это должна быть новая единая система», — отметил глава Венесуэлы.

В мире,Николас Мадуро,БРИКС,
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