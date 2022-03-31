Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему

«Пять развивающихся стран, которые начали строить архитектуру финансового, экономического, коммерческого, политического сотрудничества, стремятся стать одним из главных действующих лиц зарождающегося мира ... БРИКС — это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, которые реализуют важную инициативу по конфигурации новой финансовой системы, конфигурации новой валютной системы. Новой финансовой системы, которая открывает двери и шлюзы для всех стран мира, новой финансовой системы, которая не использует международную банковскую деятельность в качестве политического инструмента для нападений, нанесения ущерба странам или смены режима, как это было сделано в Венесуэле», — заявил глава государства.