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2 часа назад

Швеции объяснили опасность отказа профсоюзов работать с Россией

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Отказ шведских профсоюзов работать с российскими судами может привести к нехватке «определенных товаров» в Швеции, сообщили СМИ.

Швеции объяснили опасность отказа профсоюзов работать с РФ
Фото: ReutersReuters

Шведский профсоюз транспортных рабочих объявил, что с 1 мая «прекратит иметь дело с российскими судами», а также судами, контролируемыми Россией. Аналогичное решение принял Шведский профсоюз портовых рабочих, оно вступило в силу с понедельника.

SVT Nyheter предупреждает, что подобные шаги «могут иметь серьезные последствия»: привести к нехватке определенных товаров и негативно повлиять на шведскую промышленность. При этом не уточняется, с нехваткой каких именно товаров может столкнуться Швеция, передает РИА «Новости».

Напомним, соседняя Финляндия уже столкнулась с последствиями своей антироссийской политики. Россия в рамках ответа на западные санкции запретила экспорт древесины, в том числе топлива на его основе, пеллеты и брикеты. Решение России прекратить экспорт древесины создало множество проблем для финских тепловых электростанций.

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