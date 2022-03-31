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47 минут назад

Во Франции таксисты митингуют из-за роста цен на топливо

Елена Прошина

Во Франции несколько сотен таксистов из столичного региона и соседних департаментов собрались перед зданием Министерства экономики и финансов в Париже, сообщает РИА Новости.

Первые жертвы санкций: Во Франции таксисты митингуют из-за цен на топливо
Фото: РамблерРамблер

Они протестуют из-за роста цен на автомобильное топливо. Акция организована по призыву Национальной федерации такси и профсоюза «Объединенные арендаторы такси». Ее участники требовали, в частности, вернуть НДС на топливо на уровне 5,5% вместо нынешних 10%. Среди других требований — ввести плавающий налог на внутреннее потребление энергоносителей и помочь с переходом на электромобили.

«Раньше я каждый день тратил на бензин 20 евро, теперь я трачу 35, это на 450 евро в месяц больше», — сообщил представитель профсоюза Паскаль Шаллита.

Таксисты также протестовали в Нанте и Бордо.

Топливо во Франции стремительно подорожало с начала 2022 года, а на прошлой неделе достигли исторического максимума. Так, цены на дизельное топливо выросли до 2,1165 евро за литр, бензин SP95 — до 1,9670 евро, а Super SP95 — до 2,0042 евро.

В Европе все громче звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для стран Запада, вызвав рост цен на бензин и продукты питания.

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