В парламенте Грузии усомнились в искренности претензий Киева к Тбилиси

«Грузия не считает разумным включаться в военные действия и открывать второй фронт. Исходя же из специфики нашей страны, ее масштабов и иных факторов, у нас нет таких экономических механизмов, использование которых позволило бы нанести России такой экономический урон, чтобы это не отразилось на самой Грузии», – заявил он.