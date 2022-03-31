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1 час назад

Зеленский заявил, что подписал указ об отзыве украинского посла из Марокко

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ, которым отзывает посла из Марокко. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский подписал указ об отзыве украинского посла из Марокко
Фото: ReutersReuters

"Есть те, кто зря тратят время и работают только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что также ждет "конкретных результатов от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в странах Африки". Кроме этого, Зеленский добавил, что ждет результатов от военных атташе, а "дипломатический фронт является одним из ключевых фронтов, на котором все должны работать эффективно".

Ранее Зеленский выпустил указ, который предполагает отзыв украинских миротворцев, принимающих участие в международных операциях по поддержанию мира, обратно в страну. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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