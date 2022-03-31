Объяснена попытка СССР вступить в НАТО в 50-х годах

«Хрущев тогда сказал, что Москва хотела вступить в альянс, а вы нас не приняли. На это Спаак откровенно ответил, ему трудно представить совместное командование США и СССР, и что в случае советского вступления сама суть этой организации потеряла бы всякий смысл. На это Хрущев довольно заметил, что шило в мешке не утаишь, констатировав, что НАТО на самом деле является закрытой организацией, направленной против СССР, а не открытой, как это декларируется», — рассказал Липкин.