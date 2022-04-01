В Конгрессе США начали проверку из-за цензуры новостей о сыне Байдена

Республиканцы из юридического комитета Палаты представителей Конгресса США начинают расследование в отношении "Твиттера" и "Фейсбука" (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской). Причиной проверки стали принятые осенью 2020 года их руководством решения ограничить распространение на своих платформах публикаций СМИ, касающихся переписки Хантера Байдена - сына тогда еще только кандидата в президенты США Джо Байдена.

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"Республиканцы юридического комитета начинают расследование в отношении "Твиттера" и "Фейсбука" на фоне появления новых сообщений о ноутбуке Хантера Байдена", - информировали законодатели на своей странице в "Твиттере".

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Перед президентскими выборами 2020 года газета New York Post опубликовала материал, в основу которого легла конфиденциальная переписка Хантера Байдена по электронной почте. Приближенные республиканца Дональда Трампа, который в то время являлся американским лидером, утверждали, что получили копию данных с жесткого диска ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену. По версии СМИ, переписка свидетельствовала о том, что Хантер Байден пытался воспользоваться служебным положением отца в собственных интересах в деловой сфере. Джо Байден, являвшийся тогда кандидатом в президенты США от демократов, бездоказательно утверждал, что к распространению указанных сведений имеет отношение РФ.

"Твиттер" и "Фейсбук" в то время ограничили распространение на своих платформах материала New York Post. Руководство "Фейсбука" объясняло свои действия тем, что публикация "подпадает под категорию материалов, которые требуется проверять на предмет подлинности фактов сторонними партнерами". В "Твиттере" же заявляли, что в статье представлена личная и конфиденциальная информация в виде адресов электронной почты и номеров телефонов, что "нарушает правила" социальной сети. Кроме того, по мнению руководства "Твиттера", публикация New York Post нарушает политику относительно "распространения материалов, полученных путем взлома".

В свою очередь газета The New York Times в марте опубликовала статью, из которой следует, что как минимум часть указанной переписки была признана подлинной в ходе разбирательства, проводящегося сотрудниками федеральной прокуратуры. "Теперь, когда даже The New York Times подтверждает верность сообщений New York Post, мы проводим расследование в отношении действий "Фейсбука" по вмешательству в свободный и честный общественный дискурс касательно выборов

<...> в пользу президента Байдена и во вред бывшему президенту Трампу", - говорится в письме, которое законодатели направили главе Meta Марку Цукербергу.

Схожее письмо конгрессмены написали и в адрес руководства "Твиттера".

Скандальная переписка

Из корреспонденции, опубликованной New York Post, следовало, что Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Байден-старший, занимая данный пост, выступал с призывом уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma.