В Конгрессе США начали проверку из-за цензуры новостей о сыне Байдена

"Твиттер" и "Фейсбук" в то время ограничили распространение на своих платформах материала New York Post. Руководство "Фейсбука" объясняло свои действия тем, что публикация "подпадает под категорию материалов, которые требуется проверять на предмет подлинности фактов сторонними партнерами". В "Твиттере" же заявляли, что в статье представлена личная и конфиденциальная информация в виде адресов электронной почты и номеров телефонов, что "нарушает правила" социальной сети. Кроме того, по мнению руководства "Твиттера", публикация New York Post нарушает политику относительно "распространения материалов, полученных путем взлома".

В свою очередь газета The New York Times в марте опубликовала статью, из которой следует, что как минимум часть указанной переписки была признана подлинной в ходе разбирательства, проводящегося сотрудниками федеральной прокуратуры. "Теперь, когда даже The New York Times подтверждает верность сообщений New York Post, мы проводим расследование в отношении действий "Фейсбука" по вмешательству в свободный и честный общественный дискурс касательно выборов