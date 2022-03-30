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50 минут назад

Bloomberg: Apple и Meta по ошибке передавали хакерам данные пользователей

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Компании Apple и Meta предоставили данные о клиентах хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple и Meta по ошибке передавали хакерам данные пользователей
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным агентства, хакеры направляли в компании экстренные запросы от имени спецслужб и получали данные о пользователях, в том числе адреса, номера телефонов и IP-адреса. При этом официальные запросы, как правило, сопровождаются ордером на обыск или заверенной в суде повесткой, однако экстренные обращения не требуют дополнительных документов. Мошенники использовали персональные данные для финансового мошенничества.

Ранее южнокорейская компания Samsung подверглась кибератаке, в ходе которой хакеры похитили 190 ГБ конфиденциальных данных. Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группа Lapsus$, которая выложила в открытый доступ на одном из торрентов все похищенные данные. В подтверждение своих слов хакеры опубликовали скриншот, на котором видны части кода C/C++ софта южнокорейской компании.

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