США захотели избегать приводящих к конфликту с Россией решений

Президент США Джо Байден захотел избегать решений, которые привели бы к прямому конфликту с РФ. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, передает РИА Новости.

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«Как президент Байден говорил много раз, он не ищет прямого конфликта США и России. Он не будет принимать решений, которые бы привели к таковому», — сказала она.

Также Бедингфилд ответила на вопрос о возможности передачи Украине истребителей. По ее словам, объем оборонной помощи со стороны США и так беспрецедентен, Украине предают те единицы оборудования, которые в Пентагоне считают наиболее необходимыми.