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52 минуты назад

В Южной Осетии назвали дату проведения референдума по вступлению в РФ

News.ruNews.ru

Все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России пройдут 10 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь президента страны Дина Гассиева, пишет ТАСС. По словам прессека, все юридические процедуры завершатся после выборов в президенты республики.

В Южной Осетии назвали дату проведения референдума по вступлению в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все юридические процедуры (по вхождению в состав РФ - News.ru) будут завершены после выборов президента, — заявила она.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время республикой будут приняты юридические шаги для того, чтобы войти в состав России. Бибилов подчеркнул, что объединение с Россией составляет стратегическую задачу региона.

26 марта, Бибилов сообщил, что военнослужащие Южной Осетии отправились в Донбасс для участия в спецоперации российских войск. По его словам, они поехали защищать Россию и Осетию. Президент пожелал военным вернуться домой живыми и здоровыми. Он опубликовал короткий видеоролик — на кадрах видна колонна грузовых автомобилей с военными, размахивающими флагами республики.

В мире,Дина Гассиева,Анатолий Бибилов,
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