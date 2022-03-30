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25 минут назад

Премьер Швеции пересмотрела свое мнение о членстве страны в НАТО

Елена Прошина

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон больше не исключает пересмотра отношения ее страны к военным союзам и членству в НАТО. Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT, передает ТАСС.

Премьер Швеции пересмотрела свое мнение о членстве страны в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Я никоим образом не исключаю членства в НАТО», — сказала она.

При этом ранее Андерссон неоднократно повторяла, что свобода от военных союзов хорошо служит Швеции. На этот раз она выразила то же мнение, но отметила, что «когда карта политики безопасности перекраивается стране необходимо провести новый анализ и принимать решение на его основе». Именно этим, по словам Андерссон, сейчас и занимается правительство королевства.

Премьер-министр также подчеркнула, что решение о возможном членстве в НАТО должно основываться на том, что будет лучше для Швеции.

В мире,Магдалена Андерссон,НАТО,
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