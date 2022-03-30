Премьер Швеции пересмотрела свое мнение о членстве страны в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон больше не исключает пересмотра отношения ее страны к военным союзам и членству в НАТО. Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT, передает ТАСС.

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«Я никоим образом не исключаю членства в НАТО», — сказала она.

При этом ранее Андерссон неоднократно повторяла, что свобода от военных союзов хорошо служит Швеции. На этот раз она выразила то же мнение, но отметила, что «когда карта политики безопасности перекраивается стране необходимо провести новый анализ и принимать решение на его основе». Именно этим, по словам Андерссон, сейчас и занимается правительство королевства.